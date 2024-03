Arthur Nory é prata na barra fixa da Copa do Mundo de Baku

Domingou com medalha! Na final da barra fixa da etapa de Baku da Copa do Mundo de ginástica artística, no Azerbaijão, o brasileiro Arthur Nory terminou na segunda colocação e conquistou a prata no torneio. Com o resultado, ele segue vivo na briga por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Em uma apresentação de dificuldade 5.8, Arthur atingiu a pontuação total de 14.333. Ele obteve a nota 8.533 de execução e, assim, acabou terminando em segundo lugar. Isso porque, o lituano Robert Tvorogal, também chegou aos 14.333, mas alcançou 8.833 na execução e ficou com o título do torneio. Logo abaixo, o colombiano Ángel Barajas finalizou com 7.533 de nota final e completou o pódio em terceiro.

