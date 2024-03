Comparação entre Mbappe e Bolt vira piada no atletismo

Virou piada, no meio do atletismo, uma comparação feita pela BBC para exaltar a velocidade do atacante francês Kylian Mbpape em um lance do jogo de terça-feira (5) do PSG contra a Real Sociedad.

Nas contas do canal britânico, Mbappe atingiu uma velocidade que o faria completar os 100m rasos em 10s9, "só um pouco mais de um segundo" acima do recorde mundial de Usain Bolt. O jamaicano tem 9s58.

Acontece que essa diferença, de 1s32, é uma eternidade nos 100m. "Eu dei risada quando eu vi. As meninas correm mais rápido que ele", comentou o próprio Bolt, quando questionado sobre a comparação.