Vôlei anuncia Duda e Ana Patrícia como classificadas a Paris-2024 na praia

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta quinta-feira que Duda e Ana Patrícia estão matematicamente classificadas aos Jogos Olímpicos de Paris. Cada país tem direito a até duas vagas por gênero no vôlei de praia, e elas não podem mais ser ultrapassadas pela dupla terceira colocada.

A corrida olímpica interna do Brasil começou no início da temporada passada e considera os 12 melhores resultados de cada dupla. Duda e Ana Patrícia, que formam a melhor dupla do país com folga, optaram por só jogar as etapas "Elite" do circuito mundial. Até o fim do ano passado, só tinham 10 resultados para a conta.

Foram cinco títulos, outras três medalhas (incluindo a prata no Campeonato Mundial), e dois quintos lugares como piores resultados. Com esse nível, elas só precisavam jogar mais duas etapas Elite para somar pontos suficientes para se tornarem inalcançáveis.