Mulher desafia estereótipos e comanda o futebol americano no Brasil

"Eu era torcedora fanática do Corinthians, entrei no Twitter, e segui um monte de conta de Corinthians. Um dia, naquelas de 'quem tá online dá um salve', eu respondi uma conta @corinthiansfa e eles me responderam. Achei que era um perfil do Corinthians para fã, alguma coisa assim, fiquei toda feliz. Só depois vi que o fa era de futebol americano, e comecei a interagir com eles", lembra.

Até então, ela tinha uma relação platônica com o esporte, e com o Corinthians. Nascida e criada em uma família de descendentes japoneses em Suzano, na grande São Paulo, colecionava recortes de jornais e revistas, idolatrou Marcelinho Carioca e Viola, mas nunca frequentou estádios. Por formação e por falta de grana. Até que o Corinthians fez um jogo no Ìcaro de Castro Mello, o estádio do Ibirapuera.

Não era O Corinthians, mas o Corinthians Steamrollers, time de futebol americano, que disputaria a final de um embrião do que viria a ser o campeonato brasileiro. Ingresso gratuito, fácil acesso, Corinthians em campo, por que não?

"Eu não entendia nada do jogo, mas achei bacana, bem diferente. Tinha muita família, criança, ambiente legal. No jogo, fiz amizade com o pessoal da diretoria do Corinthians, e eles precisavam de pessoas como voluntárias para ajudar na parte administrativa. Eu sou formada em administração de empresas, trabalhava como gerente de operações de uma empresa, e estava super disposta a ajudar."

Do Corinthians à confederação

A paixão pelo Corinthians fez Cris se envolver com o dia a dia do futebol americano. Primeiro, no time de Parque São Jorge. Depois, com a criação da Federação Paulista, no órgão estadual. Se a maior parte dos envolvidos na organização de campeonatos era ex-jogadores sem qualificação para ocupar postos de gestão, ela, com formação na área e disposição a ajudar, tinha sempre espaço.