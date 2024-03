Gabriel Medina é campeão do ISA Games 2024 ISA/Pablo Franco Um vibrante Gabriel Medina vai às Olimpíadas Demétrio Vecchioli Quase três anos atrás, um tuíte meu viralizou. As redes sociais entenderam que eu estava sendo condescendente com Gabriel Medina, que, naquele momento, estava no mesmo voo que a equipe do UOL em direção às Olimpíadas de Tóquio. "É triste o Medina, um dos grandes nomes do Brasil em Tóquio, viajar sozinho. Não falo por causa da Yasmin, claro. Mas não há comissão técnica, não há alguém para dar suporte. Todo mundo vai para a Olimpíada como um time. Ele tá sozinho", escrevi. O que me gerou um desconforto, ali, foi ver um atleta triste indo à Olimpíada. O corpo estava no avião, mas a alma havia ficado em qualquer outro lugar. O contexto todo mundo sabe, suponho: Gabriel rompeu com a família, incluindo o padrasto/técnico, tentou inscrever a então namorada Yasmin Brunet como staff, o COB não deixou, e a CBSurfe também não tinha uma comissão técnica. Volto a esse tuíte, a essa lembrança, porque o que vimos no fim de semana foi exatamente o oposto disso: um Gabriel Medina vibrante, radiante, na melhor forma da vida, se classificando à próxima Olimpíada. O surfista de Maresias vai ao Taiti como maior favorito ao ouro, e cercado de gente que parece gostar dele. Medina sempre mereceu ir à Olimpíada, e sempre fez por merecer, também. Foi sexto na WSL na temporada passada e só não carimbou passaporte porque a Federação Internacional de Surfe (ISA) desvaloriza o circuito mundial para dar algum valor ao seu único campeonato. No ISA Games, o surfista de Maresias disputou oito baterias e venceu todas, mesmo precisando sempre de um segundo lugar. E, mesmo assim, não dependia só de si para se classificar. Precisava que Filipe Toledo, já classificado, desse o sangue para que Medina ou Yago Dora, outro craque, se tornassem seus rivais na Olimpíada. Filipinho mostrou caráter, foi longe na competição, e permitiu que Medina chegasse com chances na final. Ali, precisaria de uma combinação: ouro para ele, prata para o marroquino Ramzi Boukihiam, e os franceses Kauli Vaast e Joan Duru em 3º e 4º. Foi exatamente isso que aconteceu, para enorme festa da seleção brasileira. Sim, porque a conquista foi de uma equipe, algo que nenhum surfista brasileiro teve em Tóquio — cada um levou um acompanhante, e ficou por isso mesmo. No feminino, a terceira vaga também veio. Tatiana Weston-Webb foi prata, deu ao Brasil o título por equipes, e o direito de Luana Silva se juntar a ela e a Tainá Hieckel no Taiti. A festa também foi cheia de emoção, porque Tati, a heroína de Luana, é também sua amiga e inspiração. As duas nasceram no Havaí, Tati foi a primeira a alterar a nacionalidade esportiva para defender o Brasil, e no ano passado convenceu Luana a fazer o mesmo. Agora, elas arrumam as malas para irem juntas à Olimpíada, com Tati com grandes chances, sim, de brigar por uma medalha. Pan 2023: Matheus Lima, do atletismo Alexandre Loureiro/COB Precisamos falar do 4x4 A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) precisam olhar com muita atenção para o revezamento 4x400m masculino do Brasil. No sábado, Matheus Lima se tornou o terceiro brasileiro a fazer índice nos 400m rasos. Com Alison 'Piu' e Lucas Carvalho, o potencial para o 4x4 é grande. Lancei a campanha aqui. Aproveitando a deixa: vale ler o perfil do Matheus, que escrevi no ano passado. Ele treinava na rua até o fim de 2021, na terra em 2022, só ganhou condições adequadas em 2023, e agora, aos 20 anos, é o segundo mais rápido da história do Brasil nos 400m. Só perde do próprio técnico. Darlan Romani ganhou a medalha de ouro no Pan 2023 no arremesso de peso Andy Lyons/Getty Images Olimpílulas Foi muito muito ruim o desempenho do Brasil no Mundial Indoor de Atletismo. Defendendo o título no peso, Darlan Romani foi só sétimo colocado. Almir dos Santos, que poderia brigar por alguma coisa no triplo, terminou em décimo. Rafael Pereira (110m com barreiras) não passou das eliminatórias, Gabriele Santos foi só 14ª no triplo feminino, e só dois corredores passaram das eliminatórias: Lucas Carvalho e Eduardo Rodrigues. Muito maior foi a coleção de últimas e penúltimas colocações. O fracasso em Glasgow acabou ofuscado por dois ótimos resultados longe da Escócia. Em São Paulo, o índice de Matheus Lima. Na China, novo recorde brasileiro de Caio Bonfim, na marcha atlética 20km, ganhando bronze em uma prova que contou com alguns dos melhores do mundo. Caio tem tudo para brigar por medalha em Paris. O wrestling também fracassou (não há outra palavra) no Pré-Olímpico das Américas. Depois de dois ouros e três finais no Pan, um resultado histórico, a expectativa era alta para a seletiva. Mas Giulia Penalber caiu logo na estreia, Laís Nunes repetiu o Mundial e de novo perdeu uma luta que terminou empatada (quem empata por último vence), e Joilson Junior perdeu de um cubano a quem tinha vencido uma semana antes. Agora, o único caminho é o Pré-Olímpico Mundial, bem mais difícil, em maio. A vela classificou mais um barco a Paris/Marselha, agora na classe 470 Mista. E, de novo, a classificação não vale de nada, porque a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) estipulou um índice técnico mínimo, que nenhuma dupla brasileira atingiu. Explico melhor aqui. Outra modalidade em má fase no Brasil é o tiro esportivo. O centro olímpico de Deodoro, no Rio, está recebendo o Campeonato das Américas, última seletiva regional, e a melhor chance já foi desperdiçada. O prodígio Hussein Daruich, de 16 anos, foi à final da fossa olímpica, brigando pela vaga contra outros dois rivais, mas terminou em sexto e último lugar, sem vaga em Paris. A última chance dele será pelo Pré-Olímpico Mundial. A etapa de Dubai do Pro Tour de Skate Park não rendeu medalhas para o Brasil. Pior: só uma final, com Pedro Quintas, que foi (sem trocadilhos), quinto. Agora acabou a "primeira janela" do Pré-Olímpico. A segunda terá duas etapas, e só seis atletas por país, no máximo. Entre os brasileiros: Augusto Akio, os Pedros Barros, Quintas e Carvalho, Luigi Cini e Murilo Peres. Todos têm chance. No feminino, são quatro por três vagas em Paris: Dora Varela, Isadora Pacheco, Yndiara Asp e a favorita Raicca Ventura. Para não parecer que tudo está péssimo, um bom resultado: as Yaras (seleção feminina de rúgbi sevens) terminaram em sétimo a etapa de Los Angeles da World Series, melhor campanha desde que o torneio adotou o formato de 12 times por etapa. As brasileiras venceram Fiji e Irlanda e agora estão em nono lugar da classificação geral, a dois pontos da Grã-Bretanha, oitava, e em tese um patamar acima.