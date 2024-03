Gabriel Medina dá show, é campeão do ISA Games e se garante nas Olimpíadas

Gabriel Medina conquistou neste domingo (3) o título do ISA Games, em Porto Rico, e contou com uma improvável combinação de resultados para garantir vaga nas Olimpíadas de Paris. Com a classificação, o Brasil contará com três representantes no surfe masculino dos Jogos: Medina, Filipe Toledo e João Chianca.

No feminino, Tati Weston-Webb levou o vice-campeonato no ISA, mas o resultado também foi suficiente para garantir ao Brasil a terceira vaga entre as mulheres, que ficará para Luana Silva. Ela se junta à própria Tati e a Tainá Hinckel.

O que aconteceu

Na bateria decisiva do torneio, Medina encarou Ramzi Boukhiam (Marrocos), Kauli Vaast (França) e Joan Duru (França). A briga do brasileiro foi direta com os franceses pelo título e pelo direito a mais uma vaga nas Olimpíadas de Paris.