EUA disputam Campeonato Europeu para não precisar ir à Venezuela

Além disso, os norte-americanos alegaram que o Departamento de Estado dos EUA classifica como "não recomendável" a viagem de cidadãos do país à Venezuela. O pedido foi atendido pela IWF e pelo COI, ainda que nenhum comunicado tenha sido emitido, até a história ser vazada por um jornalista britânico.

O caso chama atenção porque o esporte olímpico convive com diversas situações em que atletas de um país têm dificuldades para entrar em outro por causa de conflitos diplomáticos e políticos entre essas nações, mas nunca uma exceção do tipo havia sido aberta.

A novidade beneficia os EUA, que têm vetado a presença de atletas em todo tipo de competição que recebe. No ano passado, cinco titulares de um time de futebol do Haiti foram proibidos de entrar nos EUA para um jogo da Champions League da Concacaf. Em setembro, atletas de Cuba e do Quênia não receberam visto para disputar a Diamond League em Eugene. Quando isso acontece, o prejudicado simplesmente fica sem competir.

No caso do levantamento de peso, alguns dos norte-americanos precisavam participar do campeonato regional para cumprir critério de elegibilidade para as Olimpíadas. Se não fossem à Venezuela, também não poderiam ir a Paris.

Daí o pedido para entrarem em outro continental, sem disputar medalha, mas contando para cumprir a regra de elegibilidade e para o ranking olímpico. Com a autorização, os norte-americanos competiram em Sofia (Bulgária), no meio de fevereiro, e lá fizeram marcas que valeriam ao menos três ouros no Campeonato Pan-Americano. Os atletas, porém, não ganharam medalha em nenhuma das duas competições.

O levantamento de peso tem dos critérios mais complexos de classificação às Olimpíadas. As vagas, 10 por categoria, são definidas através de um ranking de resultados, mas cada país só pode levar um máximo de três homens e três mulheres a Paris.