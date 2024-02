Exército barra contratação de medalhista do Pan que tem deficiência física

A prefeitura ao menos topou pagar uma passagem de ida e volta para a Europa, onde Anny vai ficar durante quase um mês, entre maio e junho, disputando o maior número de competições possíveis em busca do índice ou de pontos no ranking mundial que também classifica a Paris.

"Eu estou bem animada com o ano, treinando muito bem. Quando teve a negativa do Exército, era uma coisa que eu queria, e eu fiquei chateada por um momento, mas sabia que não poderia me abalar. Não poderia perder tempo ficando chateada com isso. Eu estou com expectativa alta, treinando muito bem, melhor do que nos anos anteriores. Acredito que vou estar entre as top 5 das duas provas, dos 100m e dos 400m, e vou representar o Brasil nas Olimpíadas."

Outro lado

Confira a nota enviada pelo Exército após a publicação da reportagem:

É fundamental, inicialmente, compreender a importância da inspeção de saúde no contexto militar, uma vez que todos os militares, independentemente da especialização, devem ser capazes de cumprir tarefas fundamentais para o emprego militar, incluindo a instrução individual básica.



A inspeção de saúde desempenha um papel crucial na garantia da aptidão física e mental dos militares, visando assegurar que eles estejam em condições ideais para desempenhar suas responsabilidades. No âmbito das Forças Armadas, as tarefas militares exigem habilidades específicas que variam de acordo com as diferentes especializações, mas existe uma base comum de competências que todos os militares devem possuir.



Ainda que possa parecer que os atletas pertencentes ao Programa de Alto Rendimento do Exército (PAAR) não fazem parte do contexto operacional de emprego terrestre, todo e qualquer militar do serviço ativo e nossa reserva mobilizável pode e deve ser empregado, em caso de uma convocação.



A exigência de ter ambas as mãos funcionalmente aptas é uma consideração relevante, pois diversas atividades essenciais no serviço militar, como o manuseio de armas de fogo, a subida em cordas e outras atividades que envolvem destreza manual, são cruciais para o desempenho eficaz das funções militares. A capacidade de atirar de fuzil, por exemplo, é uma habilidade fundamental que não apenas faz parte do treinamento básico, mas também é essencial em muitas situações operacionais.



Basta lembrar que todos os integrantes do PAAR passam pela instrução individual básica com tiro de fuzil, rappel, pista de cordas, pistas de transposição de obstáculos, pista de orientação, maneabilidade, transporte de feridos e primeiros socorros, dentre muitas outras.



É importante ressaltar que as exigências da inspeção de saúde não são arbitrárias, mas sim fundamentadas na necessidade de garantir que os militares estejam preparados para enfrentar os desafios inerentes às suas funções específicas e militares. A segurança e a eficácia nas operações militares dependem da capacidade de cada soldado cumprir tarefas específicas de maneira competente, e as restrições físicas podem limitar a execução adequada dessas atividades, além de colocar em risco a vida do militar e de seus pares.



É crucial equilibrar essas considerações com a necessidade de garantir a eficácia operacional e a segurança das Forças Armadas. A busca por soluções que permitam a inclusão de pessoas com deficiência sem comprometer a capacidade operacional é um desafio constante, e o diálogo aberto sobre essas questões é fundamental para o progresso nesse sentido.



Ainda que a atleta seja uma referência nacional e mundial do desporto olímpico, o Programa de Atletas de Alto Rendimento não é um programa de patrocínio ou um clube onde as contratações são baseadas apenas no desempenho desportivo. As exigências aos candidatos do PAAR são as mesmas que qualquer militar, independentemente de sua área de atuação.