Matheus Lima faz índice, e 4x400m pode sonhar com medalha em Paris

Em um ano, Matheus já se tornou medalhista de prata no Pan e, agora, o terceiro mais rápido da história da América do Sul e vice-líder do ranking mundial. É um fenômeno, aos 20 anos.

E o desempenho dele muda também de status o revezamento 4x400m masculino do Brasil. Afinal, Matheus é o terceiro a fazer índice. Em julho do ano passado, Alison dos Santos correu o 400m rasos quando voltava de lesão e fez 44s73 — em 2022, tinha 44s54. Lucas Carvalho marcou 44s79 no Campeonato Sul-Americano.

Alison, o Piu, tem perna e nível para brigar por coisas grandes nos 400m rasos, mas a prova é concomitante com os 400m com barreiras nas Olimpíadas. Por isso, ele nem cogita corrê-la em Paris. E, como o revezamento 4x400m nunca brigou por coisas grandes, ele também não vem se colocando a disposição para corrê-la.

Não tenho informação se ele tem planos de rever essa ideia, mas deveria. Somando os tempos dos quatro melhores brasileiros (os três com índice e Lucas Vilar) nos últimos 12 meses, dá 2min59s42. Prata no Mundial do ano passado, a França tem, na mesma soma, 3min01s07. A Grã-Bretanha, bronze, 3min00s23.

Três corredores na casa de 44 segundos é coisa só para a elite da elite nos 400m. Em todo o ciclo olímpico, só Botsuana, Jamaica e EUA conseguiram mais do que isso. África do Sul, potência da prova, também teve três.

Em Paris, as eliminatórias do 4x400m masculino vai ser na manhã do dia 9 de agosto. Na noite deste dia, acontece a final dos 400m com barreiras, que Piu deve correr. Depois, na noite seguinte, é a final do revezamento. Poupando Piu nas eliminatórias, em tese dá para pensar em tê-lo na final do 4x400m. Na pior das hipóteses, estará cansado e não entregará o melhor resultado possível. Na melhor, ajudará o Brasil na briga por uma medalha.