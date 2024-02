Vivi relembra drama por vaga olímpica: dois dias de angústia e duas festas

Vivi só festejou discretamente e pediu para o técnico Kiko checar com a organização. Tudo certo, a vaga era mesmo dela. Quando a dupla já estava no hotel, à noite, veio a ressalva, também da World Aquatics. Pelo regulamento, talvez a vaga fosse para o próximo país que ainda não tinha uma atleta classificada, e o Brasil já tinha Ana Marcela Cunha.

"No dia seguinte, depois da prova masculina teve uma reunião com o pessoal da World Aquatics e a gente levantou a questão que a gente queria que o regulamento fosse cumprido. Estavam querendo inverter a ordem que estava descrita no regulamento. Só na outra noite, dois dias e meio depois da prova, é que veio o comunicado, extraoficial, de que estava tudo certo, que eu estava classificada", continua.

Durante as mais de 50 horas até poder gritar seu "gol", Vivi tentou, sem muito sucesso, segurar a ansiedade. "Eu sabia que tinha dado meu máximo e era isso que eu tentava pensar. 'Agora já foi, já nadei, fiz tudo que eu podia dentro d'água'. Foi muito tempo treinando para essa prova, para pegar essa vaga, e fico nessa de será que vai, será que não vai. Não foi fácil."

Foco nas águas abertas

Classificada a Paris nas águas abertas, Vivi não vai tentar a vaga olímpica também na natação. Medalhista das últimas duas edições dos Jogos Pan-Americanos nas duas modalidades, ela sabe que, nos Jogos Olímpicos, o sarrafo nas piscinas é bem mais alto.

"Eu gosto muito de nadar as provas de piscina, não foi fácil tomar essa decisão, mas foi bem necessário por dois motivos. Um porque a seletiva olímpica de piscina é no inicio de maio, e para eu fazer o índice não é uma coisa simples. Teria de nadar para o meu melhor tempo da vida, e para isso teria que fazer treino específico. Perderia dois meses e meio de preparação para a maratona. Além disso, as provas de piscina são antes da maratona em Paris, e a gente vê um caminho muito mais trilhado na maratona que na piscina."