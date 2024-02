CBB perde queda de braço com NBB, e 'Brasileirão' terá só nove times

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) perdeu a queda de braço que travou com a Liga Nacional de Basquete (LNB) pelo controle do principal torneio masculino de clubes no país.

A entidade anunciou hoje (27) que o "Brasileirão 2024" terá somente nove equipe, uma a menos do que no ano passado. A logomarca da competição destaca a letra "B", em Brasileiro, indicando o que a competição é: uma Série B.

No meio ano passado, a CBB retirou da LNB a chancela para organizar um campeonato nacional masculino, depois de 14 edições com o NBB tendo tal status. O objetivo declarado era transformar o torneio da confederação no principal do país, atraindo os principais clubes. Para tanto, a CBB fechou um contrato com a agência Dream Factory.