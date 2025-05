Fonseca foi bancado por lenda do tênis e será 1º brasileiro na Laver Cup

Andre Agassi foi campeão em Roland Garros, em 1999 Imagem: ELECTRONIC IMAGE

A lenda do tênis apostou suas fichas ao escolher o brasileiro para uma das vagas. Os três tenistas mais bem ranqueados são chamados automaticamente para a disputa do torneio representando um dos dois times (Europa/Mundo). Caso não aceitem, o convite é repassado para o próximo na lista da ATP. As três vagas restantes ficam a cargo dos capitães, que têm escolha livre.

Fonseca é atualmente o 24º tenista não europeu no ranking, mas Agassi fez questão de contar com ele na Laver Cup. Fonseca não deve assumir um posto no top 3 do resto do mundo após a disputa de Roland Garros, prazo final para a definição da lista base do torneio internacional, mas o ex-astro já se comprometeu a usar uma de suas três "escolhas do capitão" com ele.

Agassi, inclusive, disparou elogios ao novo fenômeno da modalidade. O norte-americano fará a sua primeira aparição como capitão na Laver Cup. Já o Time Europa é liderado por Yannnik Noah, francês que foi top 3 do mundo e que já escolheu o alemão Alexander Zverev (#2), o espanhol Carlos Alcaraz (#3) e o dinamarquês Holger Rune (#10) para seu esquadrão.

João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madrid Imagem: Reprodução/X/ATP Tour