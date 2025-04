Alves comenta ascensão no São Paulo e projeta Copa do Brasil: "Sonho realizado"

Alves tem ganhado cada vez mais espaço no time profissional do São Paulo. Com a lesão de Oscar, o meio-campista revelado pelas categorias de base conquistou Zubeldía e agora vive a expectativa de fazer sua estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Náutico, no Morumbis.

"Sonho realizado para mim estar nesse elenco tão forte que é o do São Paulo. Gratificante treinar com todo mundo e agora jogando com eles ao meu lado. Muito importante para mim, para minha família. Um sonho realizado", disse Alves.

Após cumprir suspensão no último sábado, contra o Ceará, o meio-campista são-paulino quer seguir com o nível de atuação de suas últimas duas partidas, contra Santos e Libertad. No San-São, aliás, Alves foi quem deu o passe para o segundo gol do Tricolor, marcado por André Silva.