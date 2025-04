Ex-São Paulo, Belletti leva sub-19 do Barcelona à final da Champions

Quase duas décadas depois de marcar o gol heroico que garantiu ao Barcelona o título da Champions League de 2006 diante do Arsenal, o ex-lateral do São Paulo, Juliano Belletti, hoje treinador da equipe sub-19 do Barça, está prestes a conquistar o maior título europeu da categoria.

Nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), em Nyon, na Suíça, o Barcelona enfrenta o surpreendente Trabzonspor, da Turquia, em busca do triplete na temporada. Desde julho de 2023 em La Masia, o brasileiro confia muito numa boa exibição dos talentos da Catalunha.

"Os rapazes estão confiantes, que é o que pedimos sempre, e estão entusiasmados. Tento controlar a ansiedade de jogar a final, deixar os pés bem assentes na terra e valorizar tudo o que fizemos para chegar até aqui", afirmou o treinador, que sabe como poucos a importância de manter a cabeça fria em momentos decisivos.