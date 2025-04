Com mudanças no time e Estêvão no banco, Abel define Palmeiras para enfrentar o Bahia; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Bahia, que acontece neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

As novidades na escalação são as entradas de Benedetti, na zaga, retorno de Richard Ríos, além de Mauricio, que volta a ser titular pela primeira vez desde o retorno de lesão.

O técnico Abel Ferreira ainda conta com o retorno do atacante Vitor Roque, preservado na vitória por 3 a 2 contra o Bolívar, por dores no tornozelo esquerdo. O camisa 9 começa no banco, assim como Estêvão.