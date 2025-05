Transmissão ao vivo de Atlético Nacional x Bahia pela Libertadores: onde assistir

O Bahia visita o Atlético Nacional na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Atanasio Girardot, em Medellín, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O Paramount+ (streaming —também disponível no UOL Play) transmite o jogo ao vivo.

Times de olho na liderança do Grupo F. Os brasileiros lideram a chave com sete pontos, enquanto os colombianos estão em segundo, com seis.