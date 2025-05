Transmissão ao vivo de Fluminense x Unión Española: veja onde assistir

A equipe de Renato Gaúcho é a segunda colocada do Grupo F, com sete pontos. A liderança é do Once Caldas, com nove.

O Unión Española precisa de um milagre para avançar ao mata-mata. Os chilenos ainda não venceram e vêm de derrota por 1 a 0 para o Once Caldas.

Fluminense x Unión Española -- Copa Sul-Americana 2025