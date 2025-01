Girona encaminha contratação de Arthur Melo, alvo do Santos

Na sua última sequência, Arthur Melo se destacou pela sua habilidade com passes, que atraiu o interesse de diversos clubes, sobretudo, do Santos. Atuando entre 2023 e 2024 na Fiorentina, o meia brasileiro atuou 48 vezes, marcou dois gols e deu quatro assistências. Além disso, durante a temporada, o atleta foi o jogador com maior eficiência no passe longo dentre as maiores ligas europeias, segundo o Sofascore.

