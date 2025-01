Zubeldía comenta chegada de Cédric ao São Paulo: "São oportunidades"

Luis Zubeldía comentou sobre a contratação de Cédric Soares, de 33 anos, para a lateral direita do São Paulo. O comandante tricolor passará a contar com o português, que venceu a Eurocopa de 2016 com sua seleção, no elenco, rivalizando com Igor Vinícius a vaga de titular da equipe.

"São oportunidades. Creio que o Belmonte explicou bem. Falaram para mim: 'Mister, aconteceu isso'. Vamos vê-lo. Vamos vê-lo. Eu trabalho para o clube, meus jogadores sabem, minha comissão sabe, o torcedor sabe. Eu trabalho para o clube. Tomo decisões. Se eu gosto, eu gosto. Se não gosto, não gosto", disse Zubeldía.

Cédric Soares assinou um contrato com o São Paulo válido até abril de 2025. Caso atinja metas estipuladas, haverá a renovação do vínculo até o final da temporada.