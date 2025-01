São Paulo anuncia contratação do lateral esquerdo português Cédric Soares; veja detalhes

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira a contratação do lateral direito Cédric Soares, que estava livre no mercado. O português assinou um contrato curto de apenas três meses, até o fim de abril, com possibilidade de renovação até o término desta temporada através de metas.

Cédric não entra em campo desde março de 2024, na goleada de 6 a 0 do Arsenal sobre o Sheffield United, pelo Campeonato Inglês. As suas condições físicas serão avaliadas pelo técnico Luis Zubeldía e sua comissão diariamente.

O São Paulo realizou um movimento semelhante no ano passado com o zagueiro Sabino. O jogador firmou um primeiro vínculo curto com o Tricolor, mas conquistou seu espaço e ampliou o compromisso até o final de 2026.