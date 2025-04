City leva susto, mas consegue grande virada contra o Palace pela Premier League

O Crystal Palace abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. Após bela jogada trabalhada, Ismaila Sarr encontrou Eze, que estava livre e apenas empurrou para o fundo das redes.

Os visitantes ampliaram aos 21 minutos. Em cobrança de escanteio, Ederson saiu mal e Chris Richards fez de cabeça.

A reação do City começou aos 32. O belga Kevin De Bruyne acertou bela cobrança de falta e diminuiu o marcador. O empate veio três minutos depois. Após bola alçada na área, De Bruyne cabeceou para o meio da área. O alemão Gundogan furou e a bola sobrou para o egípcio Omar Marmoush, que encheu o pé para igualar tudo, levando o Etihad Stadium à loucura.

Segundo Tempo

O Manchester City conseguiu a grande virada no início do segundo tempo. Kovacic recebeu passe açucarado na entrada da área e finalizou forte no canto direito do goleiro Henderson, que nada pôde fazer.

O quarto dos Citizens veio aos dez da segunda etapa. Com direito a assistência de Ederson, James McAtee limpou o goleiro do Palace e marcou.