Vice-presidente do COB, Yane Marques será chefe de missão do Brasil em Los Angeles 2028

"Não existe melhor pessoa para exercer essa função nas nossas principais missões do ciclo. Foi uma escolha natural, por toda capacidade e experiência que a Yane carrega, e que certamente será colocada em favor dos atletas brasileiros. Eu sei muito bem o quão importante é estar na chefia de uma missão. Vivenciei essa experiência e posso afirmar que é transformadora. Sendo a Yane um símbolo do nosso esporte, a primeira mulher a ser vice-presidente do COB, será incrível e inspirador ser a primeira mulher a comandar uma missão numa edição de Jogos Olímpicos", disse Marco La Porta, que chefiou o Brasil em Tóquio 2020, Pan-americanos de Lima 2019 e Sul-americanos de Cochabamba 2018.

A vice-presidente do COB?disputou três Jogos Olímpicos como atleta de pentatlo moderno. Em Londres 2012, ela conquistou a medalha de bronze. Além disso, a ex-atleta também tem duas medalhas em campeonatos mundiais e três em Jogos Pan-americanos.

Nova identidade para Los Angeles 2028

Também durante o evento desta quinta-feira, o COB anunciou sua nova identidade para o ciclo olímpico. Após uma década com uma marca, a entidade optou por mudar a logo, que agora conta com aros olímpicos em suas cinco cores e o slogan "Juntos por uma nação esportiva". A identidade atualizada já está sendo utilizada nos meios digitais do COB.

"Do ponto de vista de branding fazia todo o sentido a marca do Time Brasil ter os aros olímpicos na forma colorida, original do COI. Os aros são uma das marcas mais valiosas e difundidas do mundo e nós queríamos trazer essa valorização para nossa logo. Além disso, procuramos implementar um design mais moderno, sem deixar de atrelar à nossa identidade verde-amarela muito bem consolidada no imaginário do torcedor brasileiro"