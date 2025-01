Bernard celebra primeiro gol desde retorno ao Atlético-MG e desabafa sobre críticas: "Fiquei abalado"

O Atlético-MG empatou com o América-MG nesta quarta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O Galo saiu atrás do placar e deixou tudo igual no segundo tempo, mas não saiu do 1 a 1 e segue sem vencer no Estadual. Autor do gol da equipe alvinegra, Bernard comemorou o primeiro tento desde seu retorno ao futebol brasileiro e desabafou sobre as críticas que vinha sofrendo.

O jogador voltou ao clube que o revelou em fevereiro do ano passado, mas não rendeu como o esperado. Ele disputou apenas 26 jogos em 2024 e não marcou nenhum gol. Bernard disse que ficou abalado com a pressão da torcida, mas se declarou ao clube e acredita que teve dificuldade para se readaptar ao país.

"Desde o início estava com uma expectativa muito grande para a minha volta. As coisas não saíram como eu esperava, passavam os jogos e não saíam gols, as assistências. Queria retribuir o carinho e a confiança do clube. Sofri críticas, pressão da torcida. É normal, eles esperam resultados. Mas, assim como eles, eu amo o clube. Sou um torcedor dentro das quatro linhas e, mais do que eles, estava incomodado com isso. Estava trabalhando mentalmente essa questão. E chegou hoje, chegou o momento que pude fazer o gol. É continuar trabalhando. Acredito que eu estava numa posição que não joguei na minha carreira inteira, tinha que me adaptar ao futebol brasileiro, ao novo grupo, à uma nova função. Tive uma lesão, mesmo assim voltei no fim da temporada sentindo muitas dores. Foi uma situação que me chateou, me deixou muito abalado", declarou o atleta em entrevista ao Premiere.