Corinthians: Augusto Melo pede afastamento de presidente do Conselho

Augusto Melo, presidente do Corinthians, levou à Comissão de Ética do clube um pedido para que Romeu Tuma Jr. seja afastado da função de presidente do Conselho Deliberativo.

Augusto alega que Romeu não está sendo imparcial e neutro na condução do processo que está em curso e deve decidir pela destituição ou não do presidente do clube, por meio de votação no Conselho Deliberativo, devido a eventuais descumprimentos estatutários no momento da conclusão do contrato firmado com a Vai de Bet.

Para Augusto, Romeu tem realizado pré-julgamentos e tem atingido a imagem do Corinthians com afirmações graves.