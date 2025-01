Palmeiras discute contratação de Wanderson, mas Internacional impõe condições e esfria negócio

O Palmeiras chegou a discutir com a Internacional a contratação do atacante Wanderson. O negócio, entretanto, não deve ser levado adiante.

Como apurou a Gazeta Esportiva, o clube gaúcho possui uma dívida com o Verdão referente à compra de Bruno Tabata, no ano passado. As diretorias de ambos os times, então, cogitaram a possibilidade de Wanderson ser cedido ao Alviverde para quitar o débito. O jogador atua na ponta esquerda, setor onde faltam opções à equipe paulista, e ajudaria na composição do elenco.

O Inter, porém, impôs uma condição para que o negócio ocorresse. O Colorado, além do perdão da dívida, sinalizou que gostaria de receber uma composição financeira pelo atleta de 30 anos. O Palmeiras não concordou com o modelo e, por esse motivo, não prosseguiu com as conversas.