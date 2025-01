NBA Basketball School Brasil chega ao fim e rende elogios: "Foi a melhor experiência de nossas vidas"

Earning his 1st #CastrolRisingStars selection... Pat Spencer of the @nbagleague! pic.twitter.com/EuY5MnOnkB

? #NBAAllStar (@NBAAllStar) January 28, 2025





Ao todo, 23 jogadores do NBA Basketball School Brasil de quatro estados do país (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina) participaram, sendo que nos últimos dias a programação incluiu uma atividade social (Cavs Cares), com a visita (e também trabalho) em um banco de alimentos (Greater Cleveland Food Bank) (onde há a separação e doação/distribuição de alimentos), a um centro da NASA e ao jogo entre o Cleveland Cavaliers e o Houston Rockets, no último sábado, na Rocket Mortgage Fieldhouse.

"Mais do que um camp de basquete, a viagem a Cleveland é uma oportunidade de viver momentos mágicos, de mergulhar no universo de uma franquia da NBA, uma franquia que, hoje, tem os dois pés no Brasil e nos recebeu de braços abertos. É muito emocionante ver isso tudo acontecer. Vamos por mais! Que venha o próximo camp!", declarou Arthur Borelli, CEO da Think Sports, agência responsável pelo programa no Brasil e no Uruguai.