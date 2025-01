Maricá x Vasco: veja informações, onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Carioca

Trabalhos de hoje no CT Moacyr Barbosa resumidos em uma sequência de clicks ????

Invicta e com três vitórias e dois empates, o Maricá é a sensação das primeiras rodadas da competição, com 11 pontos e 73% de aproveitamento, no topo da tabela de classificação. O time do técnico Reinaldo, inclusive, já enfrentou os grandes Botafogo e Fluminense, com uma vitória e um empate, respectivamente.

A recuperação vascaína na tabela se deu a partir da quarta rodada com a estreia do time principal de do técnico Fábio Carille. Com sua força máxima, o Cruzmaltino venceu o Madureira, goleou a Portuguesa e chegou aos nove pontos. O Volta Redonda, com a mesma pontuação, aparece na segunda colocação e supera o Vasco com uma vitória a mais.