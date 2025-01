São Paulo repete time e Corinthians volta a ter Hugo Souza; veja escalações do Majestoso

CORINTHIANS ESCALADO PARA O MAJESTOSO! ?#SAOxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/OJhoZHuHlO

O Alvinegro não conta com Maycon, que está em reta final de recuperação de lesão no joelho, Breno Bidon, convocado pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano, e Rodrigo Garro, com lesão no joelho.

O São Paulo ocupa a terceira posição do grupo C, com quatro pontos somados, um a menos que Noroeste e Novorizontino.

O Corinthians está sem segundo do grupo A, com nove pontos (100% de aproveitamento). Mirassol é o líder, com a mesma pontuação.

O São Paulo defende uma invencibilidade de cinco jogos diante do Corinthians. A última derrota em um Majestoso aconteceu no dia 25 de julho de 2023, quando o Timão venceu por 2 a 1, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Desde então, são quatro vitórias do Tricolor e um empate.