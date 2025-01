Mayke aponta erros do Palmeiras após derrota contra o Novorizontino

O Palmeiras foi derrotado pelo Novorizontino neste sábado, por 2 a 1, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O lateral direito Mayke, que atingiu 300 jogos pelo clube, lamentou o revés que encerra uma longa invencibilidade do Verdão na fase de grupos do Estadual.

"Fico feliz por ter feito 300 jogos pelo Palmeiras, está sendo a minha oitava temporada. Mas fico triste pela derrota. No primeiro tempo nós conseguimos impor nosso ritmo, mas pecamos no último passe. No segundo, não fizemos o que era esperado. Mas estamos no início da temporada, tenho certeza que vamos dar muitas alegrias à torcida", disse o ala em entrevista à TNT Sports, na saída de campo.

O Alviverde não era superado na primeira fase do torneio há 42 jogos. O último revés da equipe de Abel Ferreira nesta etapa do Paulistão havia sido em abril de 2021, para a Inter de Limeira.