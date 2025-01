Titular na estreia, Nestor projeta Bahia forte para a temporada: "Boas energias para o ano"

A grande exibição do Bahia na noite de quinta-feira ao golear o Sampaio Corrêa por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, deixou uma ótima primeira impressão do que a equipe pode produzir em 2025. Titular no primeiro jogo da temporada, Rodrigo Nestor teve boa atuação em sua estreia e comemorou o início positivo.

"Feliz pela estreia e por iniciar entre os titulares. Eu imaginava que seria um bom jogo pela nossa pré-temporada ter sido muito boa e a equipe já ter uma base montada. E, no meu caso, por eu já entender como o Rogério gosta de trabalhar. Foi muito bom estar na Fonte Nova ao lado do nosso torcedor para passar boas energias para os desafios que temos pela frente", comentou Rodrigo Nestor.

Apontado como uma das principais contratações do Grupo City para a temporada do Bahia, o ex-jogador do São Paulo fez questão de conter a empolgação e frisar que se trata apenas do início de um ano muito importante para o clube. Em 2025, além do Estadual e do Brasileirão, o Esquadrão de Aço volta a disputar a Copa Libertadores depois de 36 anos de ausência.