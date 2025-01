São Paulo x Corinthians: veja informações e onde assistir à final da Copinha

São Paulo e Corinthians decidem a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, neste sábado, às 10 horas (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu.

Como o Tricolor Paulista teve a melhor campanha no torneio, apenas são-paulinos estarão presentes na partida. Em São Paulo, por determinação do Ministério Público, os clássicos são disputados somente com a torcida mandante.

O São Paulo comandado por Allan Barcellos venceu sete partidas no torneio e empatou uma, com 21 gols marcados e três sofridos. Para chegar à decisão, os meninos de Cotia passaram do Criciúma com um triunfo por 2 a 1, de virada.