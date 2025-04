Surfe: Brasileira estreia com derrota e cai para repescagem na Austrália

Luana demorou para entrar na briga e só surfou sua primeira onda aos 10 minutos. Fez uma rasgada e errou a segunda manobra, marcando 2.83 pontos. Enquanto isso, Tyler e Erin já haviam somado boas notas e controlavam a bateria com solidez.

A melhor nota de Luana foi um 4.93, insuficiente para alcançar as adversárias. Mesmo com a prioridade nos minutos finais, a brasileira não encontrou novas oportunidades e acabou sendo enviada à repescagem.

Brasileira em risco

A missão de Luana na Austrália é complicada. Em 14º lugar no ranking, ela está quase 3.500 pontos atrás da décima colocada, Lakey Peterson — última no grupo que segue vivo após o corte do meio da temporada.

Apenas as dez primeiras garantem vaga no segundo semestre, e as demais são rebaixadas para o Challenger Series.

Pressionada por bons resultados, a brasileira agora depende de uma campanha sólida em Bells e nas etapas seguintes para seguir na elite do surfe mundial.