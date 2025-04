São Paulo volta a empatar quatro jogos seguidos no Brasileiro desde 2022

O São Paulo ainda não venceu nesta edição de Campeonato Brasileiro e acumulo uma sequência de quatro empates nas quatro primeiras rodadas. Esta, portanto, é a primeira vez que o Tricolor chega a essa série de igualdades na competição nacional desde 2022, ainda dirigido por Rogério Ceni.

A sequência de empates no Brasileirão de 2022 ocorreu entre 10 de julho e 23 de julho. Na ocasião, a equipe comandada pelo ídolo Rogério Ceni ficou no 0 a 0 contra o Atlético-MG, no 2 a 2 contra o Fluminense, e no 3 a 3 contra Internacional e Goiás. As partidas aconteceream entre as rodadas 16 e 19 da competição nacional.

A série de igualdades acabou na derrota por 1 a 0, fora de casa, diante do Athletico-PR, na Ligga Arena. O gol da vitória do Furacão foi marcado por Vítor Bueno, de pênalti.