Rodada NBA: Gui Santos mais uma vez bate próprio recorde e Warriors vence

O Golden State Warriors venceu o Chicago Bulls por 131 a 106 e Gui Santos, mais uma vez, bateu seu próprio recorde de pontos na NBA. Ele superou a própria marca menos de 24 horas depois da primeira vez.

Em 26 minutos de quadra, Gui Santos marcou 19 pontos, sete rebotes e uma assistência. Além disso, também superou seu recorde pessoal de cestas de três pontos, foram cinco convertidas.

Com a vitória sobre os Bulls, o Golden State Warriors fica com uma campanha de 22 vitórias e 22 derrotas (11º no Oeste). Eles enfrentarão o Los Angeles Lakers neste sábado, às 22:30 (de Brasília). O Chicago Bulls (10º no Leste) também volta à quadra no sábado, contra o Philadelphia 76ers às 22h.