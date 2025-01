Palmeiras anuncia a contratação do volante Emiliano Martínez, ex-RB Bragantino; veja detalhes

?? TÁ ASSINADO: o uruguaio Emiliano Martínez é o novo meio-campista do #MaiorCampeãoDoBrasil! ? ? https://t.co/xgEPL5vEXY pic.twitter.com/w2eGVOK8U9

? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 24, 2025





Constantemente convocado pelo Uruguai, o atleta é o terceiro uruguaio do elenco palestrino e o 24º da história do Palmeiras. Além dele, o clube conta com o lateral esquerdo Piquerez e o atacante Facundo Torres, também contratado nesta janela de transferências.

"Eu conheço os dois pelas vezes que estivemos juntos na seleção. Falei com eles quando soube que viria para cá, comentei que seríamos companheiros e foi uma conversa muito legal. É sempre bom ter um companheiro do mesmo país, estou muito feliz por isso também", disse o jogador.