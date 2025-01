Guardiola confirma Vitor Reis e outros reforços para partida com o Chelsea

O time de Manchester vem sofrendo com muitas lesões ao longo desta temporada, o que vem prejudicando o desempenho da equipe e obrigando-os a serem mais ativos na janela de transferências de janeiro.

Na última partida contra o PSG, pela Champions League, o zagueiro Rúben Dias lesionou o músculo abdutor da perna e se juntou a Doku, Aké, Rodri e Oscar Bobb no departamento médico. A equipe também fechou a venda do lateral Kyle Walker para o Milan, e no momento tem apenas um lateral-direito no elenco, posição no qual o meia Matheus Nunes vem atuando.

"Eu não sei ainda, eles podem jogar, mas ainda não sei", disse Pep sobre a possibilidade de iniciarem o confronto como titulares.