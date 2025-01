Comissão técnica do Corinthians deve promover garotos após final da Copinha; veja os mais cotados

A tendência é que a comissão técnica do Corinthians promova alguns garotos da equipe sub-20 para o profissional após a final da Copinha, contra o São Paulo. Um certo número de atletas que têm se destacado na base estão no radar do técnico Ramón e do auxiliar Emiliano Díaz.

A comissão já queria ter integrado alguns jovens para este começo do Campeonato Paulista, tirando-os da Copinha, mas mudaram de ideia em conjunto com o departamento de futebol. Os garotos seguiram no torneio de base e levaram o Timão à grande decisão, que será disputada no sábado.

"Já sabemos quem (dos garotos) vamos utilizar, não vou falar nomes porque eles precisam jogar, ganhar a final, mas eles sabem que nós vamos usar eles no Paulista, eles sabem. Não falarei nomes em respeito ao grande trabalho que estão realizando", disse Emiliano Díaz em coletiva de imprensa, após a vitória contra o Água Santa por 2 a 1.