Ceni elogia atuação do Bahia em triunfo pela Copa do Nordeste e fala sobre rodízio de atletas

O Bahia goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0 na noite destra quinta-feira, na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Foi a estreia do elenco principal do Tricolor de Aço na temporada, e o técnico Rogério Ceni gostou da performance da equipe, que passou por um período de treinamentos na Espanha.

"Após esses dez dias de trabalho na Espanha e outros treinamentos aqui, creio que fomos muito bem. Nós mudamos o jeito de jogar, com mais transições. Também cansou mais o time, poderia ter dosado mais. No final da segunda etapa baixou muito, mas dentro do que a gente esperava, foi um resultado especial", disse Ceni.