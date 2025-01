Em rede social, Cássio insinua resposta após falha em jogo contra Athletic

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletic pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, em jogo realizado no Mané Garrincha, em Brasília. O único gol da partida foi contra, de Fabrício Bruno, mas o que chamou a atenção foi a falha do goleiro Cássio, que errou o tempo de bola no lance. Sofrendo críticas da torcida cruzeirense, o arqueiro indicou uma resposta em seu perfil.

"Cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada" foi a frase que Cássio publicou em seu perfil. Além da frase, o goleiro também mudou sua foto de perfil, colocando uma montagem com todos os seus títulos conquistados.

Foto: Reprodução/Instagram