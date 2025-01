Santos chega para duelo com Palmeiras carregando invencibilidade em clássicos na Vila

O Santos recebe, nesta quarta-feira, o Palmeiras em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Vai ser o primeiro clássico do Peixe em 2025 e o clube espera estender a invencibilidade em jogos deste porte na Vila Belmiro.

O Alvinegro Praiano não perde um clássico em casa desde o dia 21 de junho de 2023, quando foi superado por 2 a 0 pelo Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Este jogo, aliás, nem sequer chegou ao fim. Antes do apito final, os torcedores santistas, incomodados com a má fase, começaram a jogar bombas no gramado.