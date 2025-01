PSG perde zagueiro para Fenerbahce de José Mourinho

Milan Škriniar is coming to Istanbul for further negotiations as part of our A Team's mid-season transfers for the 2024-2025 season.



No PSG desde 2023, a história de Milan Skriniar na França é marcada por lesões e não é comparável à sua passagem na Inter de Milão, onde atuou entre 2017 e 2023. Em Paris, o jogador, que chegou para mudar a defesa da equipe parisiense, entrou em campo apenas 37 vezes e, após sofrer com contusões, foi para o banco de reservas e não voltou ao time titular por conta da grande fase de Beraldo e Lucas Hernández.

Alvo constante durante a janela, Juventus, Galatasaray, Aston Villa e Tottenham tinham interesse pela contratação do zagueiro, que surpreendeu ao ir para o Fenerbahçe. Sem chances com Luis Enrique, o PSG segue reduzindo seu elenco, contando com a sua segunda saída na janela de transferências, junto de Kolo Muani.