Kyle Walker troca Manchester City por gigante italiano

Atuando no Manchester City desde 2017, quando foi comprado do Tottenham por 50 milhões de libras (cerca de R$ 207,5 milhões na época), foi titular durante os oito anos na equipe. Capitão do time desde 2022, levantou a primeira Liga dos Campeões da história dos Citizens, além de conquistar seis Campeonatos Ingleses e duas Copas da Inglaterra.

O lateral havia renovado seu vínculo até 2026 com o Manchester City, após recusar oferta do Bayern de Munique em 2023. Porém, na atual janela de transferências, Walker pediu para sair da equipe e o interesse do Milan fez com que as negociações corressem rapidamente.

Walker chega como titular na Itália. Apesar de uma posição concorrida, o lateral inglês continua na prateleira dos melhores do mundo. O atleta vai disputar posição com os italianos Florenzi e Calabria, que sofrem com problemas físicos, e com Emerson Royal, lateral brasileiro. O Milan está na 8ª posição do Campeonato Italiano e conta com a experiência do defensor para melhorar na tabela.