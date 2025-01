Cristiano Ronaldo marca duas vezes, e Al-Nassr bate o Al-Khaleej pelo Campeonato Saudita

?? || Full time,@AlNassrFC 3:1 #AlKhaleej pic.twitter.com/HYRnezTlKz

Aos 31 minutos de jogo, após revisão no VAR, Saeed Al Hamsal recebeu cartão vermelho por impedir uma grande chance de ataque do Al-Nassr com a mão e deixou o Al-Khaleej com um jogador a menos para o restante da partida.

Mesmo com a vantagem numérica, o Al-Nassr só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Ângelo roubou a bola no campo de ataque e serviu para Otávio, que dominou e deixou de calcanhar para Cristiano Ronaldo. O craque português bateu forte de primeira e estufou as redes, aos 20 minutos.

Aos 35, novamente depois de intervenção do VAR, o árbitro anotou pênalti para o Al-Khaleej, após toque de mão do zagueiro Ali Lajami. Kostas Fortounis foi o encarregado pela cobrança e deixou tudo igual no placar.