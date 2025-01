Presidente do Corinthians fala sobre votação de impeachment: "Vai acontecer"

O presidente Augusto Melo, do Corinthians, falou sobre a votação de impeachment que acontecerá no Conselho Deliberativo, nesta segunda-feira (20). O presidente voltou a tratar o processo como "golpe", mas garantiu que não há chances do encontro ser suspenso, como ocorreu no começo de dezembro.

Não, eu dei ordem: deixa acontecer, está na hora de acabar isso, para ver se esses caras sossegam. Eles esperam dois anos e se candidatam. Eles sabem que não tem mais condições de vencer uma eleição no Corinthians. Eles, esses grupos, essas pessoas que não estão mais aqui por incompetência e saem falando abobrinha. Vocês vão ver no final. Vamos ver quem deve algo. Clube tem órgãos competentes, não preciso ir para a imprensa, resolve dentro do clube. Essas pessoas que fazem mal têm que ser expulsas do Corinthians

Augusto Melo

No documento enviado aos conselheiros, a reunião é ordenada com as seguintes pautas: