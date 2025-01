Gerson avalia empate do Flamengo com o São Paulo

O elenco principal do Flamengo fez o primeiro teste em 2025 e ficou no 0 a 0 com o São Paulo, neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, pela FC Series, torneio de pré-temporada. Gerson analisou o duelo.

"Nosso primeiro jogo, perna um pouco pesada. A gente acaba errando jogadas simples. Eu, particularmente, errei bastante. A perna um pouco pesada, pegando ritmo ainda, mas foi importante esse jogo contra uma grande equipe. Agora é voltar para o Brasil, continuar trabalhando, dar sequência à temporada e posso garantir que no próximo jogo a gente vai estar melhor, vai estar mais fresco e fazer um grande jogo", afirmou o meia.

O técnico Filipe Luís aproveitou para rodar o time contra o São Paulo. Por sinal, é a primeira pré-temporada dele à frente do time principal. Gerson destaca a sintonia do comandante com o grupo.