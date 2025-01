Com show de Mbappé e Rodrygo, Real atropela o Las Palmas e assume a liderança de La Liga

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 19, 2025

Com a vitória, o Real chegou aos 46 pontos em 20 jogos, assumindo a liderança da competição no lugar do Atlético de Madrid, que perdeu neste sábado e ficou parado nos 44 pontos. O Las Palmas é o 14º colocado, com 22 pontos em 20 partidas.

Agora, o Real irá enfrentar o RB Salzburg nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. Em La Liga, os Merengues voltam a campo no próximo sábado (25), fora de casa contra o Real Valladolid.

Por sua vez, o Las Palmas enfrenta o Osasuna em casa, na próxima sexta-feira (24), às 17h, pelo Campeonato Espanhol.

Primeiro Tempo

Com apenas 26 segundos de jogo, o Las Palmas largou na frente. Fábio Silva aproveitou cruzamento açucarado vindo do lado direito e apareceu livre para completar sem dificuldades contra o Courtois.