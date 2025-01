Rômulo exalta competição saudável no elenco do Palmeiras e projeta duelo contra o Noroeste

Nesta sexta-feira, após o treino que marcou o encerramento da preparação do Palmeiras para o duelo contra o Noroeste, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o meio-campista Rômulo exaltou a competição saudável no elenco do Verdão e projetou a partida.

"Foi muito importante a primeira vitória do campeonato. A gente sabe como o Paulista é difícil. Começar ganhando dá mais confiança à equipe, mas sabemos que temos de trabalhar bastante para conseguir outro bom resultado. Ficamos muito felizes pela vitória e agora é continuar trabalhando para seguir firme e forte no campeonato", declarou.

Na última quarta-feira, o Verdão derrotou a Portuguesa por 2 a 0, no Allianz Parque, e estreou com o pé direito no Paulistão 2025. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira desponta na primeira colocação do Grupo D do Paulista, com três pontos conquistados, e busca sua segunda vitória consecutiva na competição.