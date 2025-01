Corinthians anuncia afastamento de Marcelo Mariano, dirigente pivô no escândalo da VaideBet

Uma notícia importante no mundo do Corinthians foi divulgada nesta quinta-feira. O Timão anunciou de forma oficial a saída do diretor administrativo Marcelo Mariano, pivô no escândalo envolvendo a ex-patrocinadora do clube do Parque São Jorge, a casa de apostas VaideBet.

De acordo com uma nota oficial, Marcelo Mariano pediu para ser afastado do cargo, solicitação que foi aceita pelo presidente Augusto Melo. O dirigente estava no cargo desde janeiro de 2024, quando a atual gestão tomou posse. Agora, o ex-diretor administrativo retornará ao seu mandado no Conselho Deliberativo do clube.

Ainda de acordo com o Corinthians, Marcelo Mariano optou por deixar a diretoria de forma pacífica, "mantendo o profissionalismo que vem sendo aplicado desde o primeiro dia de 2024".