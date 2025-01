Benedetti celebra estreia pelo profissional do Palmeiras e revela conselhos de Gómez e Murilo

A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista de 2025 teve a presença de um novo rosto. O jovem zagueiro Benedetti, formado nas categorias de base do clube alviverde, entrou em campo no segundo tempo do jogo contra a Portuguesa, no Allianz Parque, e fez sua primeira partida entre os profissionais.

O garoto foi acionado pelo técnico Abel Ferreira aos 21 minutos da etapa final, entrando no lugar de Naves. Ele celebrou a estreia pela equipe principal e descreveu a sensação de defender o time alviverde no Allianz.

"É um sentimento de gratidão, um momento que recompensa muitas coisas que passamos na infância, de largar família e tudo mais. Uma sensação inexplicável. Já jogamos pela base no Allianz Parque, mas o sentimento de estar ali como profissional, com caras que desde a infância a gente se inspira, é sensacional. Agradeço a Deus, a toda a comissão e a todos os meus companheiros que têm me ajudado a chegar até aqui. Se Deus quiser, vou evoluir muito e dar muitas alegrias aí para a torcida alviverde", afirmou o jogador.