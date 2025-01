Abel despista sobre possível saída de Rony e diz: "Enquanto estiver no Palmeiras, vai jogar"

O técnico Abel Ferreira evitou falar sobre o futuro do atacante Rony após a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O jogador, assim como outros atletas importantes do elenco, não foi relacionado para a partida.

Abel despistou e não falou se o camisa 10 irá ficar ou deixar o Verdão nesta janela de transferências. Ele apenas disse que, enquanto Rony estiver lá, irá utilizá-lo.

"O Rony enquanto estiver aqui é jogador do Palmeiras. Enquanto estiver aqui vai jogar, como foi com o Atuesta hoje. Nunca tive problema com nenhum jogador. Se sair, teremos que buscar outro jogador. Se não, vai continuar. O Rony é jogador do Palmeiras. Por enquanto, é isso que tenho a dizer", afirmou o português.